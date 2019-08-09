Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас и всех наших соотечественников, проживающих в различных уголках мира, по случаю священного Гурбан байрамы, передаю вам наилучшие пожелания.

Гурбан байрамы, который, как один из главных праздников Ислама, был избран Аллахом путем истины для человечества, заключая в себе духовное единство, солидарность, доброту и терпимость, отражает способность человека выбирать правильную позицию в самые сложные моменты и его готовность к любому самопожертвованию во имя высших целей.

Наш народ, исторически привязанный к Исламу и его прогрессивным традициям, веками хранил эти ценности, а наша страна превратилась в один из культурных центров исламской цивилизации. В Азербайджане все религиозные праздники, в том числе церемонии Гурбана, каждый год проводятся с большими торжествами и высоким душевным настроем. В эти дни возносятся молитвы во имя прогресса нашего государства, благосостояния и благополучия нашего народа, проводится благотворительная работа, почитается светлая память наших шехидов. Надеюсь, что все ваши добрые намерения, молитвы и пожелания станут реальностью, а Всевышний всегда будет милосерден к нашему народу.

Дорогие сестры и братья!

Еще раз передаю каждому из вас искренние поздравления по случаю Гурбан байрамы, желаю, чтобы Аллах принял ваши жертвоприношения. Пусть этот благословенный праздник принесет счастье вашим семьям и достаток вашим домам.

С праздником Гурбан!", - говорится в поздравлении главы государства.

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