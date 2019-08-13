В Азербайджане открылся новый военный госпиталь в прифронтовой зоне (ФОТО)

13 августа 2019 11:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и высший командный состав министерства приняли участие в открытии нового военного госпиталя в прифронтовой зоне.

До начала церемонии офицеры министерства возложили букеты цветов у памятника общенационального лидера Гейдара Алиева на территории госпиталя, передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Согласно рапорту, госпиталь на 150 коек охватывает территорию площадью в шесть гектаров. Здесь построен штаб, одноэтажное здание патологической анатомии, кислородное и трансформаторное оборудование для бесперебойного снабжения кислородом, а также водный резервуар объемом 450 кубометров, солдатская столовая, продовольственный и вещевой склады, банно-прачечный и котельный комплексы, автостоянка на 60 мест, контрольно-пропускной пункт. На территории проведены работы по озеленению, благоустройству, уложен асфальт.

В военном госпитале также построен двухэтажный центр диагностики площадью в 7267 квадратных метров. В центре создан банк крови, лаборатории, лечебные палаты, операционные, реанимационная палата на девять человек, хирургический и операционный блоки, склад медицинских принадлежностей, приемный отдел, залы приема пищи для больных, аптека, отделы стоматологии, офтальмологии, помывки и дезинфекции, гинекологии, ЛОР, терапии, рентгена и компьютерной томографии, эндоскопии, дерматологии и эфферентной терапии.

Было сказано, что в палатах, оснащенных самым передовым импортным медицинским оборудованием, в том числе немецкого, американского и японского производства, созданы все условия для лечения военнослужащих, а также оказания им медицинских услуг на высоком уровне. Госпиталь снабжен устройством биологической очистки, системой UPS для обеспечения бесперебойного электроснабжения хирургических операций, резервным генератором, водой, газом, отоплением и другими коммуникационными системами. Также, для оказания неотложной медицинской помощи, создана группа из двух реанимобилей, на территории имеется вертолетная площадка для эвакуации.

После ознакомления с условиями в новом госпитале министр обороны встретился с медицинским персоналом, поздравил их со священным праздником Гурбан, дал надлежащие поручения по организации службы.

В заключение состоялось праздничное жертвоприношения и сделаны фото на память.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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