По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Баку созданы еще два общественных пляжа (ФОТО)

14 августа 2019 10:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Баку продолжается работа по созданию общественных пляжей.

Как сообщили Trend в среду в пресс-службе исполнительной власти города Баку, по инициативе учредителя Объединения Лейлы Алиевой, с учетом пожеланий жителей столицы и многочисленных гостей города и их обращений в Общественное объединение IDEA, на приморских территориях столицы создаются общественные пляжи, альтернативные существующим частным центрам отдыха и платным пляжам.

После пляжа, созданного на пляжной территории "Шихово" в Сабаильском районе, созданы и переданы в пользование граждан пляжи в поселках Бузовна и Горадил. Здесь для обеспечения должного отдыха граждан установлены зонты, раздевалки, душевые кабины, беседки, созданы футбольные и волейбольные площадки, санитарные узлы, заасфальтирована дорога к морю, создана автостоянка.

Для организации отдыха граждан на территории пляжей установлены сиденья и гамаки, вдоль всей территории установлены мусорные контейнеры, проведены другие работы.

В ближайшие дни еще в четырех поселках будут открыты новые общественные пляжи. В целом же на приморских территориях столицы предусмотрено создание таких пляжей в семи местах.

Доступ к созданным общественным пляжам и услугам на них бесплатен. Для поддержания чистоты территорий здесь будет работать служебный персонал.

(Автор: Эльчин Мехдиев Текст: Эльдар Джанашвили)

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