В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены занятия по командирской подготовке (ФОТО/ВИДEO)

БАКУ/Trend/ - В Отдельной общевойсковой армии с командирами батальонов и дивизионов и их заместителями проведены занятия по командирской подготовке.
В ходе занятий были проверены теоретические знания и практические навыки офицеров по боевой подготовке, передает в среду Trend со ссылкой на минобороны
Основной целью мероприятия является совершенствование навыков оперативной планировки в соответствии с реальными указаниями, повышение уровня индивидуального мастерства и профессионализма, разработка методики экзаменов по новым нормативам.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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