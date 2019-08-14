В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены занятия по командирской подготовке (ФОТО/ВИДEO)

БАКУ/Trend/ - В Отдельной общевойсковой армии с командирами батальонов и дивизионов и их заместителями проведены занятия по командирской подготовке.

В ходе занятий были проверены теоретические знания и практические навыки офицеров по боевой подготовке, передает в среду Trend со ссылкой на минобороны

Основной целью мероприятия является совершенствование навыков оперативной планировки в соответствии с реальными указаниями, повышение уровня индивидуального мастерства и профессионализма, разработка методики экзаменов по новым нормативам.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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