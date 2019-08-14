На военной выставке в Баку продемонстрирован БПЛА неуязвимый для противника

14 августа 2019 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На военной выставке, организованной в Баку в связи со 100-летием создания Государственной пограничной службы Азербайджана, представлена пусковая установка беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Harop.

Как сообщает в среду Trend, установка, смонтированная на базе бронированного автомобиля "МАЗ", может транспортировать и осуществлять пуск 12 БПЛА израильского производства. При приведении установки в боевое положение, система тестирует себя в течение девяти минут и сигнализирует о готовности. При возникновении какой-либо неполадки система автоматически блокируется.

Дальность управления БПЛА 200 километров. Аппарат-камикадзе преследует цель и атакует по команде. Верятность поражение составляет 100 процентов. Дрон способен подниматься на 16 тысяч метров, в связи с чем его обнаружение и уничтожение противником крайне затруднительно.

Отметим, что БПЛА Harop был применен в апрельских боях 2016 года и показал 100-процентный результат.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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