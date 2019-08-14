Делегация минобороны России находится с рабочим визитом в Азербайджане (ФОТО)

14 августа 2019 22:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с находящейся с рабочим визитом в нашей стране делегацией во главе с первым заместителем министра обороны России Русланом Цаликовым, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Вначале гости возложив цветы к воздвигнутому перед зданием штаба Военно-морских сил Азербайджана памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтили его память.

Приветствуя гостей, генерал-лейтенант Велиев подчеркнул огромную роль глав государств в установлении отношений между двумя странами и отметил, что наше сотрудничество проводится на основе дружеских отношений, взаимного доверия и, постоянно развиваясь, эти отношения становятся важными в плане расширения сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

Касаясь военно-политической ситуации и вопросов безопасности в регионе, генерал-лейтенант Велиев отметил, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности. Генерал-лейтенант Велиев подчеркнул важность достижения решения конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права.

Первый заместитель министра обороны России, также отметив, что наши связи имеют исторические корни, а страны являются стратегическими партнерами, подчеркнул важность с точки зрения развития двусторонних отношений, организации и проведения взаимных встреч военных представителей.

В завершение говоря о значимости проведения Армейских международных игр-2019, Цаликов выразил глубокую признательность руководству Азербайджана за то, что наша страна является принимающей стороной конкурса «Кубок моря», а также за гостеприимство и организацию мероприятия на высоком уровне.

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