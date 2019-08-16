Пограничники Азербайджана задержали около 2-х тыс. нарушителей границы

БАКУ/Trend/ - В этом году сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали 1989 нарушителей границы.

Об этом сказал руководитель Аппарата Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-майор Эльчин Ибрагимов, передает в пятницу Trend.

По его словам, в результате проведенных операций за указанный период было задержано 37 789 человек, находящихся в розыске.

"Также пресечена незаконная попытка ввоза в страну шести тонн 372 килограммов наркотических веществ. Задержан 91 человек по подозрению в терроризме, а также обезврежено более 150 группировок, занимающихся контрабандой", - сказал руководитель аппарата.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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