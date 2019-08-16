Азербайджанские пограничники заняли ряд стратегически важных позиций на линии соприкосновения

16 августа 2019 19:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанские пограничники продвинулись на линии соприкосновения по нескольким направлениям и заняли стратегически важные высоты.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал руководитель Аппарата Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, генерал-майор Эльчин Ибрагимов на пресс-конференции, проведенной в связи с 100-летием образования органов пограничной охраны Азербайджана.

По его словам, в настоящее время пограничные части продолжают реорганизацию службы на Газахском и Агстафинском участках государственной границы с Арменией.

«Это начало большого процесса и он будет продолжаться. Решение было принято для повышения боеспособности соединений азербайджанской армии. За минувшие девять месяцев повысилась боеспособность личного состава, обеспечено продвижение позиций в некоторых местностях. В конце прошлого года для военнослужащих, начавших тут службу, построено 75 боевых пограничных пунктов», - сказал генерал-майор.

Он отметил, что азербайджанские пограничники заняли стратегически важные позиции в ряде направлений.

«Это создало оптимальные условия для контролирования боевых постов ВС Армении и дорог к ним. Для безопасного движения личного состава проложены защищенные дороги. За это время противник обстрелял военный автомобиль и два наших военнослужащих были ранены. Боевые позиции противника были подавлены ответным огнем", - сообщил Ибрагимов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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