Зенитно-ракетные войска Азербайджана провели учения (ФОТО/ВИДEO)

16 августа 2019 19:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2019 год, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, зенитно-ракетные войска ВВС Азербайджана провели учения с боевыми стрельбами, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны.

Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов С-125 воинских соединений и частей, обнаружив цели условного противника, успешно выполнили задачи по их практическому уничтожению.

Цель учений заключалась в совершенствовании практических навыков и повышения уровня боеготовности личного состава.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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