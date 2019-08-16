Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих и гражданских работников ГПС (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:29)
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских работников Государственной пограничной службы.
Согласно распоряжению, в связи со 100-летием образования органов пограничной охраны и за отличие в обеспечении охраны государственных границ, сохранении территориальной целостности и выполнении задач, поставленных перед органами пограничной охраны награждаются следующие военнослужащие Государственной пограничной службы:
орденом «Рашадат» 1-й степени:
Гулиев Эльчин Исага оглу – генерал-полковник
орденом «Рашадат» 3-й степени:
Мехтиев Ильхам Исмайыл оглу – генерал-лейтенант
Тагиев Расул Афиг оглу – генерал-майор
Магеррамов Агшин Рамиз оглу – полковник
орденом «За службу Отечеству» 2-й степени:
Акберов Исмайыл Байрам оглу – генерал-лейтенант
Халилов Аскер Сабир оглу – генерал-лейтенант
Абдуллаев Джавид Миргамза оглу – генерал-майор
Мирзаев Насиб Тахир оглу – полковник-лейтенант
орденом «За службу Отечеству» 3-й степени:
Тагиев Ниямеддин Магеррам оглу – генерал-майор
Назаров Теййар Шахмурад оглу – полковник
Гурбанов Бабек Вахид оглу – полковник-лейтенант
Султанов Вусал Эйнулла оглу – полковник-лейтенант
Рзаев Эмин Салам оглу – лейтенант
медалью «За Родину»:
Абдуллаев Шаиг Халил оглу – полковник
Гулиев Ильгар Вагиф оглу – полковник юстиции
Рахманов Эльшан Сабир оглу – полковник
Алиева Зарифа Али гызы – полковник медицинской службы
Агаларов Анар Рашид оглу – полковник-лейтенант
Бадалов Фархад Гаджи оглу – полковник-лейтенант
Алиев Эльчин Аршад оглу – полковник-лейтенант
Абдуллаев Ханлар Тофиг оглу – капитан 3-го ранга
Исмайылов Самир Алимуса оглу – майор
Гулиев Нахмед Сахавет оглу – капитан 3-го ранга
Алекперов Бабек Мурсал оглу – капитан
Гусейнгулиев Шахин Юсиф оглу – старший лейтенант
Сафаров Эльвин Сарраф оглу – старший лейтенант
Азизов Эльчин Аваз оглу – старший лейтенант
Гафаров Захир Тахир оглу – старший лейтенант
Гаджиев Эльнур Расим оглу – лейтенант
Султанов Анар Валихан оглу – младший прапорщик
Заманов Вугар Аллахверди оглу – младший прапорщик
Аскеров Тургут Логман оглу – младший прапорщик
Мамедов Вали Мардан оглу – младший прапорщик
Садыгов Рамин Махаммад оглу – младший прапорщик
медалью «За отвагу» :
Мамедов Бахшали Муса оглу – полковник
Мамедов Самир Адиль оглу – полковник-лейтенант
Шукюруллаев Теййар Эльмаддин оглу – polkovnik-leytenant
Тагиев Аладдин Мазаддин оглу – майор
Агаев Эльгюн Махир оглу – старший лейтенант
Омаров Немат Абдул оглу – старший лейтенант
медалью «Терегги»:
Гусейнов Аяз Аваз оглу– генерал-майор
Абудллаев Азер Захид оглу
Имамалиев Мушфиг Камал оглу
Казым-Ниджат Фахри Фахреддин оглу
Мамедов Мир Абас Мир Гадир оглу
Нагиев Нихад Рамиг оглу
Набиев Эльчин Фикрет оглу
медалью «За военные заслуги»:
Джафаров Азад Матлаб оглу – капитан1-го ранга
Гусейнов Закир Амир оглу – полковник
Гулиев Матин Рамиз оглу – полковник
Нуриев Азиз Мухаммед оглу – полковник
Аббасов Ахмед Рамазан оглу – полковник-лейтенант
Мамедов Аллахверди Мухаммед оглу – полковник-лейтенант юстиции
Мамедов Турал Акиф оглу – полковник-лейтенант
Нагиев Мухаммед Биладон оглу – полковник-лейтенант
Рагимов Исрафил Аваз оглу – полковник - лейтенант
Салманов Тарлан Сулейман оглу – полковник-лейтенант
Байрамов Шахмар Мубариз оглу – майор
Ибрагимов Илкин Алекпер оглу – майор
Акперов Рамиль Яшар оглу – майор
Алекперов Мурад Маил оглу – майор
Алиев Илкин Низами оглу – майор
Ахадов Джавил Забиль оглу - капитан
Гаджиев Теймур Адалет оглу – старший лейтенант
Гусейнов Мехти Ариф оглу – старший лейтенант
Томаев Мухаммед Джаваншир оглу - старший лейтенант
Мамедов Нурлан Гасан оглу – лейтенант
Набили Алпер Ибрагим оглу – лейтенант
Ризаев Ильчин Тельман оглу – младший лейтенант
Бекиров Валех Ташкилат оглу – старший мичман
Казымов Нураддин Фирудин оглу – старший прапорщик
Нифтуллаев Васид Садиг оглу – старший прапорщик
Бадиров Хагани Миргадир оглу - прапорщик
Алекперов Мухаммедали Байрам оглу – прапорщик
Гасанов Табриз Гусейн оглу - прапорщик
Мамедов Халиг Моллаахмед оглу – прапорщик
Азимли Парвин Алибаба оглу – прапорщик
Ибрагимли Исаак Захид оглу – прапорщик
Бабаев Камран Ахлиман оглу – младший прапорщик
Ханифаев Руслан Ибрагим оглу – младший прапорщик
Ибрагимов Насими Магеррам оглу – младший прапорщик
Рафиев Яшар Юсиф оглу – младший прапорщик
Шыхмурадов Камран Шыхверди оглу – младший прапорщик
Тахмазов Кенан Эльшан оглу - младший прапорщик
Мамедов Мехти Ханоглан оглу – старший сержант
Мамедов Сахавет Физули оглу – младший сержант (посмертно).
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