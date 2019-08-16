Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих и гражданских работников ГПС (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:29)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских работников Государственной пограничной службы.

Согласно распоряжению, в связи со 100-летием образования органов пограничной охраны и за отличие в обеспечении охраны государственных границ, сохранении территориальной целостности и выполнении задач, поставленных перед органами пограничной охраны награждаются следующие военнослужащие Государственной пограничной службы:

орденом «Рашадат» 1-й степени:

Гулиев Эльчин Исага оглу – генерал-полковник

орденом «Рашадат» 3-й степени:

Мехтиев Ильхам Исмайыл оглу – генерал-лейтенант

Тагиев Расул Афиг оглу – генерал-майор

Магеррамов Агшин Рамиз оглу – полковник

орденом «За службу Отечеству» 2-й степени:

Акберов Исмайыл Байрам оглу – генерал-лейтенант

Халилов Аскер Сабир оглу – генерал-лейтенант

Абдуллаев Джавид Миргамза оглу – генерал-майор

Мирзаев Насиб Тахир оглу – полковник-лейтенант

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени:

Тагиев Ниямеддин Магеррам оглу – генерал-майор

Назаров Теййар Шахмурад оглу – полковник

Гурбанов Бабек Вахид оглу – полковник-лейтенант

Султанов Вусал Эйнулла оглу – полковник-лейтенант

Рзаев Эмин Салам оглу – лейтенант

медалью «За Родину»:

Абдуллаев Шаиг Халил оглу – полковник

Гулиев Ильгар Вагиф оглу – полковник юстиции

Рахманов Эльшан Сабир оглу – полковник

Алиева Зарифа Али гызы – полковник медицинской службы

Агаларов Анар Рашид оглу – полковник-лейтенант

Бадалов Фархад Гаджи оглу – полковник-лейтенант

Алиев Эльчин Аршад оглу – полковник-лейтенант

Абдуллаев Ханлар Тофиг оглу – капитан 3-го ранга

Исмайылов Самир Алимуса оглу – майор

Гулиев Нахмед Сахавет оглу – капитан 3-го ранга

Алекперов Бабек Мурсал оглу – капитан

Гусейнгулиев Шахин Юсиф оглу – старший лейтенант

Сафаров Эльвин Сарраф оглу – старший лейтенант

Азизов Эльчин Аваз оглу – старший лейтенант

Гафаров Захир Тахир оглу – старший лейтенант

Гаджиев Эльнур Расим оглу – лейтенант

Султанов Анар Валихан оглу – младший прапорщик

Заманов Вугар Аллахверди оглу – младший прапорщик

Аскеров Тургут Логман оглу – младший прапорщик

Мамедов Вали Мардан оглу – младший прапорщик

Садыгов Рамин Махаммад оглу – младший прапорщик

медалью «За отвагу» :

Мамедов Бахшали Муса оглу – полковник

Мамедов Самир Адиль оглу – полковник-лейтенант

Шукюруллаев Теййар Эльмаддин оглу – polkovnik-leytenant

Тагиев Аладдин Мазаддин оглу – майор

Агаев Эльгюн Махир оглу – старший лейтенант

Омаров Немат Абдул оглу – старший лейтенант

медалью «Терегги»:

Гусейнов Аяз Аваз оглу– генерал-майор

Абудллаев Азер Захид оглу

Имамалиев Мушфиг Камал оглу

Казым-Ниджат Фахри Фахреддин оглу

Мамедов Мир Абас Мир Гадир оглу

Нагиев Нихад Рамиг оглу

Набиев Эльчин Фикрет оглу

медалью «За военные заслуги»:

Джафаров Азад Матлаб оглу – капитан1-го ранга

Гусейнов Закир Амир оглу – полковник

Гулиев Матин Рамиз оглу – полковник

Нуриев Азиз Мухаммед оглу – полковник

Аббасов Ахмед Рамазан оглу – полковник-лейтенант

Мамедов Аллахверди Мухаммед оглу – полковник-лейтенант юстиции

Мамедов Турал Акиф оглу – полковник-лейтенант

Нагиев Мухаммед Биладон оглу – полковник-лейтенант

Рагимов Исрафил Аваз оглу – полковник - лейтенант

Салманов Тарлан Сулейман оглу – полковник-лейтенант

Байрамов Шахмар Мубариз оглу – майор

Ибрагимов Илкин Алекпер оглу – майор

Акперов Рамиль Яшар оглу – майор

Алекперов Мурад Маил оглу – майор

Алиев Илкин Низами оглу – майор

Ахадов Джавил Забиль оглу - капитан

Гаджиев Теймур Адалет оглу – старший лейтенант

Гусейнов Мехти Ариф оглу – старший лейтенант

Томаев Мухаммед Джаваншир оглу - старший лейтенант

Мамедов Нурлан Гасан оглу – лейтенант

Набили Алпер Ибрагим оглу – лейтенант

Ризаев Ильчин Тельман оглу – младший лейтенант

Бекиров Валех Ташкилат оглу – старший мичман

Казымов Нураддин Фирудин оглу – старший прапорщик

Нифтуллаев Васид Садиг оглу – старший прапорщик

Бадиров Хагани Миргадир оглу - прапорщик

Алекперов Мухаммедали Байрам оглу – прапорщик

Гасанов Табриз Гусейн оглу - прапорщик

Мамедов Халиг Моллаахмед оглу – прапорщик

Азимли Парвин Алибаба оглу – прапорщик

Ибрагимли Исаак Захид оглу – прапорщик

Бабаев Камран Ахлиман оглу – младший прапорщик

Ханифаев Руслан Ибрагим оглу – младший прапорщик

Ибрагимов Насими Магеррам оглу – младший прапорщик

Рафиев Яшар Юсиф оглу – младший прапорщик

Шыхмурадов Камран Шыхверди оглу – младший прапорщик

Тахмазов Кенан Эльшан оглу - младший прапорщик

Мамедов Мехти Ханоглан оглу – старший сержант

Мамедов Сахавет Физули оглу – младший сержант (посмертно).

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