В Азербайджане создается Фонд аграрного страхования

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона Азербайджана под номером 1617-VQ от 27 июня 2019 года "Об аграрном страховании" и создании Фонда аграрного страхования.

Согласно статье 8.2 закона Азербайджана «Об аграрном страховании», создается некоммерческое юридическое лицо «Фонд аграрного страхования», который обеспечивает организацию, развитие и устойчивость системы аграрного страхования в Азербайджане, а также формирование управляющей структуры и осуществляет контроль за его деятельностью.

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.

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