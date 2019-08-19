В Азербайджане создается Фонд аграрного страхования

19 августа 2019 22:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона Азербайджана под номером 1617-VQ от 27 июня 2019 года "Об аграрном страховании" и создании Фонда аграрного страхования.

Согласно статье 8.2 закона Азербайджана «Об аграрном страховании», создается некоммерческое юридическое лицо «Фонд аграрного страхования», который обеспечивает организацию, развитие и устойчивость системы аграрного страхования в Азербайджане, а также формирование управляющей структуры и осуществляет контроль за его деятельностью.

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
В Отдельной общевойсковой армии Нахчыванской АР завершились занятия по подготовке командиров взводов (ФОТО)
Политика 20:20
В войсках Нахчыванского гарнизона проводятся командно-штабные учения
Политика 20:08
Эксперты Азербайджана и Грузии осмотрят несогласованные участки государственной границы
Политика 17:39
Азербайджанская оппозиция превратилась в попрошаек в соцсетях - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 12:17
Заявления Пашиняна - следствие тупиковой ситуации в Армении
Точка зрения 10:51
Азербайджанская армия держит любое действие армянской стороны под прицелом - минобороны
Политика 18 августа 16:43
Лента новостей
МИД Ирана посоветовал КНДР не доверять США
Политика 23:26
Twitter запретит рекламу государственных СМИ
В мире 23:10
США провели испытание крылатой ракеты на дальность, которую запрещал ДРСМД
США 22:44
Путин надеется донести до европейцев позицию по международной безопасности
Россия 21:55
США продлили на год запрет на поездки своих граждан в КНДР
США 21:40
За первые семь месяцев этого года в Азербайджане перевезено 129,8 миллиона тонн грузов
Экономика 21:22
Трамп обвинил Google в манипуляции выборами в пользу Клинтон
США 21:14
Zenith Energy удалось снизить процентную ставку по двум кредитным линиям в Азербайджане
Энергетика 21:04
Азербайджан снизил добычу нефти на 2,5 процента
Энергетика 20:58