Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных правонарушениях (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает в четверг Trend.

Изменение внесено в статье 471 Кодекса (не возмещение выплат органу по контролю за финансовыми рынками).

Согласно документу, 471 статья Кодекса (неуплата взносов органу по надзору над финансовыми рынками) дается в следующей редакции:

«Неуплата банками и местными филиалами зарубежных банков, кредитными организациями, не являющимися банками, профессиональными участниками страхового рынка, национальным оператором почтовой связи, кредитными бюро, операторами спортивных ставок, лицами, деятельность которых лицензирована на рынке ценных бумаг, и центральными депозитариями, организаторами лотереи, инвестиционными фондами и их руководителями взносов, в установленном, согласно закону, размере и порядке, органу (ведомству), определенному соответствующим органом исполнительной власти, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере тысячи манатов, на юридических лиц в размере трех тысяч манатов».

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