Сомнения по поводу официальной информации - часть деятельности, цель которой политизация крушения самолета - эксперт

22 августа 2019 21:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Дилетантские толкования и комментарии, ставящие под сомнение официальную позицию министерства обороны о причинах крушения нашего самолета МиГ - 29, имеющие неадекватный, доморощенный и предвзятый характер, ничто иное, как выражение злопыхательства.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты "Бакы хебер", политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, толкование вопроса, который является предметом сугубо профессиональных и электронно-технических материй, на обычном дилетантском уровне с точки зрения амбициозной и примитивной логики служит таким губительным целям как отвлечение внимание общественности, создание недоверия к официальной позиции, политизации вопроса.

"Большинство, желающих сегодня "ударить" по официальной государственной позиции "гениальными аргументами", действуют по заказу и под влиянием неуспешных кругов, желающих политизировать это событие. А меньшая часть просто хочет попросту выпятить себя в социальных сетях путем обсуждения популярной темы. Люди относящиеся к последней категории становятся инструментом в чужих политических играх и исполняют ущербную роль, как с точки зрения человеческого достоинства, так и в отношении деликатных чувств людей", - сказал Гулиев.

Он отметил, что есть бесчисленное множество аргументов, подтверждающих бесперспективность и необоснованность попыток политизировать официальную позицию министерства обороны.

"Если расследовать историю крушения самолетов этого типа, то легко убедиться, какие незначительные физические факторы и технические неполадки могут вызвать такие аварии. Сомнения по поводу официальной информации - часть деятельности, цель которой политизация крушения самолета с первых минут. Просто есть необходимость в том, чтобы попавшие в политические сети этих кругов рядовые пользователи социальных сетей были более осмотрительны", - подытожил эксперт.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусйенов.)

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