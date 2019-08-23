Президент Ильхам Алиев поздравил своего украинского коллегу (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:05)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Украины – Днем независимости.

Верю, что азербайджано-украинские связи, традиционные дружественные отношения между нашими странами, двустороннее и многостороннее сотрудничество и впредь будут развиваться и укрепляться во взаимных интересах наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному украинскому народу мира и процветания", - говорится в письме главы государства.

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