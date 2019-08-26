Мехрибан Алиева. Взгляд из-за рубежа

БАКУ /Trend/ - Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой, Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева.

Мехрибан Алиева - влиятельный государственный и общественный деятель, завоевавшая искреннюю любовь и уважение азербайджанского народа. Гуманизм, доброта, воля и настойчивость - особое сочетание этих черт создает неповторимый образ личности Первого вице-президента Азербайджана, которой верят и восхищаются, и к словам которой прислушиваются все.

Мехрибан Алиева проводит эффективную работу во благо укрепления государственности и процветания Азербайджана. Деятельность Мехрибан ханум охватывает масштабные социальные проекты, мероприятия по донесению до мировой общественности правды о нагорно-карабахском армяно-азербайджанском конфликте, пропаганду азербайджанских реалий в мире, развитие азербайджанской культуры, множество гуманитарных акций внутри страны и за ее пределами, а также многие другие направления.

Невозможно переоценить личный вклад Мехрибан ханум в развитие Азербайджана, в укрепление его международного авторитета. Деятельность Мехрибан Алиевой высоко оценивают и в Азербайджане, и далеко за пределами страны.

Как сказал в интервью Trend ректор Великотырновского университета имени Святых Кирилла и Мефодия Христо Бонджолов, внимание по отношению к городу Велико-Тырново со стороны Фонда Гейдара Алиева возглавляемого Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой воспринимается болгарами как нечто огромное.

По словам ректора, осуществляемые Фондом Гейдара Алиева реставрационные работы музея-заповедника «Трапезицы» воспринимаются в Болгарии как символ мира и дружбы между двумя странами.



"Мы высоко ценим поддержку, оказываемую нашим памятникам истории и культуры. Об этом свидетельствуют благодарность и уважение, которые проявили жители Велико-Тырново во время встречи с госпожой Мехрибан Алиевой», - сказал Бонджолов.

Ректор напомнил, что за вклад в восстановление и сохранение историко-культурного наследия города благодарные жители вручили Мехрибан Алиевой дипломы почетного гражданина города Велико-Тырново и почетного доктора Великотырновского университета имени Святых Кирилла и Мефодия.

Христо Бонджолов выразил надежду, что продуктивное сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Болгарией продолжится и в будущем, и внесет дополнительный вклад в двусторонние отношения между двумя дружественными странами.

«Нам известно, что Фонд Гейдара Алиева активно участвует в реализации проектов в сферах образования, культуры, спорта, здравоохранения, науки и технологии, окружающей среды не только в Азербайджане, но и по всему миру. У Фонда Гейдара Алиева благородная цель - взаимное обогащение различных культур и цивилизаций, расширение диалога между разными народами и сохранение традиций толерантности. И я рад, что Фонд Гейдара Алиева выбрал именно город Велико-Тырново для осуществления проекта в сфере культуры в восточной Европе и включил "Трапезицу" в список культурных памятников мировой сокровищницы. Для нас, болгар, очень важно то, что делает Фонд Гейдара Алиева, и, в частности Мехрибан Алиева, так как это часть межкультурного диалога, толерантности и взаимного уважения», - подчеркнул ректор.

В свою очередь, президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жан-Франсуа Мансель считает, что Фонд Гейдара Алиева и его президент Мехрибан Алиева сыграли существенную роль в становлении французско-азербайджанских отношений.

«Своим активным участием в мероприятиях Фонда Гейдара Алиева во Франции Мехрибан Алиева стала в нашем обществе олицетворением блестящей, элегантной, современной и образованной женщины, которая представляет мусульманскую страну. Таким образом, были открыты двери для сближения Франции и Азербайджана», - сказал Мансель в интервью Trend.

Президент Ассоциации особо подчеркнул значимость визита Мехрибан Алиевой во Францию в марте 2019 года для укрепления двусторонних отношений.

«В любых дружеских отношениях могут быть взлеты и падения. До этого визита ряд неудобных событий вызвали недопонимание между двумя нашими странами. Визит Первого вице-президента Азербайджана во Францию и проведение встреч на высшем уровне прогнали тучи и укрепили французско-азербайджанскую дружбу. Ее глубокие познания о Франции и интерес Мехрибан Алиевой к нашей стране были высоко оценены ее французскими собеседниками, впечатленными ее информированностью», - сказал Мансель.

Как подчеркнул президент Ассоциации, благодаря гуманитарным и культурным мероприятиям, проводимым Фондом Гейдара Алиева, французы смогли открыть для себя Азербайджан и оценить его оригинальность, культуру и способность обеспечивать совместное проживание разных народов и религий.

Схожее мнение высказала и посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше, по словам которой, Первый вице-президент Мехрибан Алиева внесла новое содержание во французско-азербайджанские отношения.

«Как подчеркнула Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во время своего недавнего визита во Францию, все еще имеется неиспользованный потенциал в двусторонних отношениях», - сообщила в интервью Trend Буше.

Посол Франции отметила, что Мехрибан Алиева выступает за дальнейшее расширение и без того прекрасного французско-азербайджанского сотрудничества в областях образования и культуры.

"Первый вице-президент Мехрибан Алиева в течение многих лет активно работает в сферах образования и культуры, в том числе в качестве президента Фонда Гейдара Алиева, и добилась больших успехов в этих областях. После успешного визита Мехрибан Алиевой в Париж были предприняты новые шаги. В Париже Мехрибан Алиева провела встречи с такими высокопоставленными лицами Франции, как премьер-министр, министры экономики и культуры. Эти встречи способствовали проведению двух крупных выставок в Баку в июле текущего года: «Культурное наследие Азербайджана в Музее Лувра» и выставка, посвященная 10-летию французско-азербайджанских археологических раскопок, где представлены результаты археологических раскопок, проведенных французско-азербайджанскими командами, которые в течение десяти лет работали в разных регионах Азербайджана. Эта выставка демонстрирует, какими были древние поселения и цивилизации на Южном Кавказе. Конечно, мы намерены сделать еще больше в ближайшие месяцы. Мы работаем над реализацией выставки в Центре Гейдара Алиева известного французского фотографа Робера Дуано. У нас имеется немало других проектов. Мы стали свидетелями важных новых шагов, и надеемся увидеть еще больше в ближайшие месяцы и в последующие годы», - сказала Буше.

Первый заместитель генерального директора ТАСС, заслуженный работник культуры РФ, лауреат Государственной премии РФ Михаил Гусман в интервью Trend подчеркнул, что трудно переоценить заслуги Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в развитии мульткультурализма как в своей стране, так и широко в мире.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда подчеркивает, что мультикультурализм является органичной, естественной и важной составляющей частью культурной и социальной жизни Азербайджана. В этом контексте Мехрибан Алиева как посол доброй воли ЮНЕСКО вносит значительный вклад в расширении международного признания не только страны в целом, но и ее столицы Баку в качестве важнейшего мирового центра мультикультурализма. Иначе и не может быть, ведь исторически так сложилось, что Баку – это органическое сплетение мировых культур, западной и восточной цивилизаций и мировых религий», - сказал Гусман в интервью Trend.

Гусман особо отметил деятельность Мехрибан Алиевой в качестве президента Фонда Гейдара Алиева.

«В современном мире, частью которого является сильный и независимый Азербайджан, все больше актуализируется роль гражданского общества. Поэтому очень востребовано наличие такого института как Фонд Гейдара Алиева, который стремится быть во главе самых важных общественных процессов, происходящих в стране. И во многом успешная деятельность Фонда Гейдара Алиева связана с активностью ее президента - Мехрибан Алиевой, которая чутко ощущает потребности современного азербайджанского общества, те важнейшие задачи, которые перед ним стоят», - сказал Гусман.

Как отметил Михаил Гусман, можно перечислить десятки, если не сотни важнейших проектов, которые были реализованы Фондом Гейдара Алиева как внутри страны, так и за ее пределами на пользу азербайджанского народа, во имя и во славу Азербайджана.

«Эти проекты всем известны, - сказал Михаил Гусман. - В Фонде Гейдара Алиева были рассмотрены тысячи частных обращений граждан, была оказана практическая помощь самым разным категориям людей. И очень важно, что деятельность Фонда Гейдара Алиева не ограничивается только благотворительностью. Здесь очень много серьезных проектов в научной, учебной, просветительской сфере. Трудно переоценить роль Фонда Гейдара Алиева в налаживании связей между институтами гражданского общества Азербайджана и зарубежных стран. Я уже не говорю о таких серьезнейших проектах, как реставрация памятников культуры в Азербайджане и за его пределами».

Как сказала в интервью Trend ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, благодаря Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой сотрудничество между Азербайджаном и Россией вышло на новый уровень, и успешно развивается.

«Совсем недавно Мехрибан Алиева была награждена российским Орденом Дружбы – за особый вклад в развитие российско-азербайджанских отношений, и мы это горячо приветствуем. Первый вице-президент Азербайджана ежедневно вносит огромный вклад в развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества практически во всех сферах жизни – образовании, культуре, науке, здравоохранении, экологии. Под ее руководством успешно реализуется множество российско-азербайджанских проектов в указанных областях. Кроме того, она ведет широкую благотворительную деятельность как внутри страны, так и за ее пределами», - сказала ректор.

Русецкая также подчеркнула роль Мехрибан Алиевой в развитии русского языка в Азербайджане, отметив, что большое внимание к русскому языку в стране – это заслуга, в том числе и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, чья студенческая жизнь прошла в Москве.

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