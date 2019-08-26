Дмитрий Медведев поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву

26 августа 2019 15:01 (UTC+04:00)

26 августа председатель российского правительства Дмитрий Медведев поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения.

Об этом в понедельник сообщает Trend .

"Уважаемая Мехрибан Арифовна!

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично передаю искренние поздравления и самые добрые пожелания по случаю Вашего Дня рождения.

Хотел бы особо отметить Вашу значимую роль в решении масштабных социально-экономических задач, стоящих перед дружественным Азербайджаном. Вызывает уважение Ваше активное участие в продвижении крупных международных культурных и гуманитарных инициатив по линии ООН и ЮНЕСКО.

Признанием Вашего большого личного вклада в укрепление добрососедских и партнерских российско-азербайджанских отношений стало награждение Вас высокой государственной наградой Российской Федерации – орденом Дружбы. Убежден, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества, реализация перспективных совместных проектов в различных областях в полной мере отвечают интересам России и Азербайджана.

От души желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, здоровья, счастья, благополучия и новых успехов во всех начинаниях", - говорится в поздравлении.

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