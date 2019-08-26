Валентина Матвиенко поздравила Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву

26 августа 2019 16:55 (UTC+04:00)

26 августа председатель Совета федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко поздравила Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения. Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна!

Примите мои самые теплые и искренние поздравления с днем рождения.

В Совете Федерации Федерального Собрания России высоко ценят Ваши усилия, направленные на укрепление дружественных российско-азербайджанских отношений. Хочу особо отметить Ваш большой личный вклад в развитие общественных и культурно-гуманитарных связей, во многом благодаря которым двустороннее взаимодействие развивается в конструктивном ключе.

Отношения между Россией и Азербайджаном имеют большой потенциал, что подтвердили наши недавние встречи и переговоры в Баку. Ведется активный парламентский диалог, укрепляется межрегиональная кооперация. Уверена, что наше сотрудничество будет и в дальнейшем обогащаться новыми совместными инициативами и проектами.

От души желаю Вам здоровья, благополучия и успехов в деле укрепления дружбы народов наших стран, а Вашей семье – счастья и процветания.

Примите уверения в моем высоком уважении", - говорится в поздравлении.

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