Президент Ильхам Алиев поздравил молдавского коллегу

26 августа 2019 18:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Молдовы Игорю Додону.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас и весь народ Молдовы с национальным праздником – Днем независимости.

Уверен, что традиционно дружественные отношения между Азербайджаном и Молдовой, сотрудничество наших стран на двусторонней и многосторонней основе и в дальнейшем будут развиваться в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Молдовы – мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.

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