Супруга Дмитрия Медведева – Светлана Медведева поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

26 августа 2019 19:35 (UTC+04:00)

Супруга председателя правительства России Дмитрия Медведева – Светлана Медведева направила поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Примите мои сердечные поздравления с днем Вашего рождения и наилучшие пожелания. Эрудированная, энергичная и многогранная, Вы воплотили множество важных и благородных проектов в жизнь. Друзья и коллеги отдают должное Вашим прекрасным человеческим качествам – внимательному отношению к людям, интеллигентности, мудрости и порядочности.

Ваша активная и разносторонняя благотворительная деятельность заслуживает особого уважения, почтения и благодарности как со стороны граждан Азербайджанской Республики, так и со стороны мирового сообщества.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, процветания Вам и Вашим близким», - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде
Политика 18:17
Валентина Матвиенко поздравила Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву
Политика 16:55
Дмитрий Медведев поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву
Политика 15:01
Владимир Путин поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву
Политика 14:54
Мехрибан Алиева. Взгляд из-за рубежа
Политика 11:33
Члены сборных команд Азербайджана по видам гимнастики поздравили Мехрибан Алиеву с днем рождения (ВИДЕО)
Политика 11:03
Лента новостей
В подразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошли сборы (ФОТО/ВИДEO)
Политика 19:49
Услуги фиксированного интернета в Грузии - устойчиво растущая тенденция (Эксклюзив)
ИКТ 18:58
Министерство обороны Азербайджана наградило сотрудников МЧС (ФОТО)
Общество 18:46
ASE Express ежемесячно перевозит тысячи тонн грузов по ж/д БТК
Бизнес 18:28
Президент Ильхам Алиев поздравил молдавского коллегу
Политика 18:20
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде
Политика 18:17
Азербайджанская компания внедрит в производство два новых вида сырной продукции
Бизнес 18:08
"Оно" возвращается перед "Оно-2". Только в Park Cinema
Интересное 18:07
Обязательства ООО «AzmikroInvest» сократились почти на 30%
Финансы 18:01