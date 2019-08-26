Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде (версия 2)

26 августа 2019 20:25 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:17)

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила председателя Управления мусульман Кавказа шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде по случаю 70-летия со дня рождения и 40-летия деятельности на посту шейхульислама.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Мехрибан Алиева охарактеризовала Аллахшукюра Пашазаде как выдающегося религиозного деятеля, посвятившего свою содержательную жизнь пропаганде и популяризации истинной сути исламской религии, установлению устойчивого мира и спокойствия на Кавказе. Она отметила, что шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на протяжении долгих лет осуществляет успешную деятельность, направленную на сохранение таких ценностей, как миролюбие, терпимость, мирное сосуществование, равноправие, братство, гуманизм, составляющих основу всех религий, и обеспечению приверженности нашего народа традициям толерантности, веками существующих в нашем обществе.

В поздравлении говорится, что незаменимый вклад председателя Управления мусульман Кавказа в целенаправленную работу, служащую таким благородным целям, как сохранение и развитие атмосферы взаимного уважения и доверия между различными религиями и конфессиями, мультикультуральных ценностей в нашей стране, прославление Азербайджана в мире как уникального пространства толерантности, расширение диалога между народами и религиями, всегда высоко оценивался нашим государством. Наглядным примером этого является то, что в разные годы деятельности он был удостоен различных наград, в том числе Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 26 августа 2019 года - высшей государственной награды нашей страны – ордена «Гейдар Алиев».

Первый вице-президент Мехрибан Алиева пожелала шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях

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