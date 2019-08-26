В святилище Бибиэйбат Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой был подарен священный Коран (ФОТО)

26 августа 2019 21:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева посетили 26 августа комплекс святилища Бибиэйбат.

В Бибиэйбате, являющемся памятником VII века и считающемся третьим местом поклонения в исламском мире по числу священных гробниц, похоронены четыре представителя рода Пророка.

Великий лидер Гейдар Алиев, глубоко привязанный к национально-духовным ценностям Азербайджана, посетил этот священный очаг в марте 1994 года в день Гурбан байрамы, а 23 июля 1997 года - в день рождения благословенного Пророка Мухаммеда заложил здесь фундамент новой мечети. Через год – вновь в день рождения благословенного Пророка он принял участие в церемонии открытия главного корпуса мечети.

В указах, распоряжениях и поручениях Президента Ильхама Алиева, связанных с восстановлением наших памятников материальной культуры, святилищ, отражено и расширение комплекса мечети Бибиэйбат. Глава государства посетил комплекс в 2005 и 2007 годах. В 2008 году Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии комплекса святилища Бибиэйбат после капитальной реконструкции.

Фонд Гейдара Алиева, носящий имя великого лидера, проводит очень важную работу по сохранению, пропаганде и доведению до мира наших национально-духовных ценностей. Реставрация древних мечетей, строительство новых современных мечетей имеет большое значение с этой точки зрения.

Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой в мечети был подарен священный Коран.

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  • В святилище Бибиэйбат Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой был подарен священный Коран (ФОТО)
  • В святилище Бибиэйбат Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой был подарен священный Коран (ФОТО)
  • В святилище Бибиэйбат Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой был подарен священный Коран (ФОТО)
  • В святилище Бибиэйбат Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой был подарен священный Коран (ФОТО)
  • В святилище Бибиэйбат Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой был подарен священный Коран (ФОТО)
  • В святилище Бибиэйбат Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой был подарен священный Коран (ФОТО)
  • В святилище Бибиэйбат Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой был подарен священный Коран (ФОТО)
  • В святилище Бибиэйбат Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой был подарен священный Коран (ФОТО)
  • В святилище Бибиэйбат Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой был подарен священный Коран (ФОТО)
  • В святилище Бибиэйбат Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой был подарен священный Коран (ФОТО)
  • В святилище Бибиэйбат Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой был подарен священный Коран (ФОТО)
  • В святилище Бибиэйбат Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой был подарен священный Коран (ФОТО)
  • В святилище Бибиэйбат Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой был подарен священный Коран (ФОТО)
  • В святилище Бибиэйбат Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой был подарен священный Коран (ФОТО)
  • В святилище Бибиэйбат Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой был подарен священный Коран (ФОТО)
  • В святилище Бибиэйбат Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой был подарен священный Коран (ФОТО)
  • В святилище Бибиэйбат Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой был подарен священный Коран (ФОТО)
  • В святилище Бибиэйбат Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой был подарен священный Коран (ФОТО)
  • В святилище Бибиэйбат Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой был подарен священный Коран (ФОТО)
  • В святилище Бибиэйбат Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой был подарен священный Коран (ФОТО)
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