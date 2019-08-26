Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии яслей-детских садов и веселье для детей (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - 26 августа Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева приняли участие в открытии яслей-детских садов номер 260 в Сабунчинском районе, номер 141 в Бинагадинском районе столицы, а также в очередной развлекательной программе в центре отдыха «Далга Бич», организованной Фондом Гейдара Алиева для детей, лишенных родительской опеки и нуждающихся в особой заботе.

Вначале Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева приняли участие в открытии яслей-детского сада номер 260 в Сабунчинском районе столицы.

Эти ясли-детский сад функционируют с 1937 года. Старое здание детского сада было снесено в ноябре прошлого года, на его месте Фондом Гейдара Алиева построено новое здание на 140 мест. В нем имеются комнаты для 7 групп, музыкально-спортивный зал, кухня, медицинский кабинет, прачечная и других подсобные помещения. Детский сад оснащен необходимым инвентарем, комплектами мебели. Здание общей площадью более 2 тысяч квадратных метров оснащено системами вентиляции и противопожарной защиты.

Азербайджанское государство уделяет особое внимание счастливому взрослению детей, их физическому и нравственному здоровью. Вклад Фонда Гейдара Алиева в проекты, реализуемые в этом направлении на государственном уровне, имеет большое значение. По инициативе и при поддержке Фонда построены многочисленные ясли-детские сады не только в столице, но и в регионах, а нуждающиеся в ремонте - реконструированы на современном уровне.

На территории яслей-детского сада номер 260 проведена большая работа по благоустройству, созданы соответствующие условия для организации эффективного досуга детей.

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Затем Первый вице-президент Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева приняли участие в открытии яслей-детского сада номер 141 в Бинагадинском районе столицы.

Здание яслей-детского сада было капитально отремонтировано по инициативе Фонда Гейдара Алиева. Как детский сад здание начало функционировать в 1980 году и с тех пор не ремонтировалось. Состоящий из трех корпусов детский сад, территория которого превышает пять тысяч квадратных метров, до ремонта оказывал услуги 150 детям в 8 группах. В новом здании функционируют ясли-детский сад на 210 мест. Здесь имеются укомплектованные комнаты для групп, кухня и столовая, спортивный и музыкальный залы и другие помещения. Комнаты и коридоры двухэтажного дошкольного учебного заведения украшены рисунками любимых детьми сказочных героев, комнаты для групп оснащены необходимым инвентарем, комплектами мебели. В дошкольном учебном заведении будут действовать 11 групп, семь из которых азербайджаноязычные, четыре – русскоязычные. В яслях-детском саду воспитанием детей в возрасте от 2 до 6 лет будет заниматься профессиональный состав из 42 человек.

На территории детского сада проведена работа по благоустройству и озеленению, создана система освещения. Для отдыха малышей здесь также имеется игровое и спортивное оборудование. Словом, в учреждении созданы все необходимые условия для удобства, отдыха детей, усвоения ими начальных знаний, а также выявления их способностей и талантов.

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На мероприятие, организованное по инициативе Фонда Гейдара Алиева в центре отдыха «Далга Бич», детей доставили на специальных автобусах. Здесь их встретили герои сказок. Воспитанники детских домов Низаминского, Сураханского, Хатаинского районов, Реабилитационного центра для детей с синдромом Дауна и школы-интерната с интеграционным обучением номер 11 пережили незабываемые мгновения.

В веселье приняли участие также Первый вице-президент Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева.

Воспитанники детских домов и дети, нуждающиеся в особой заботе, с присущими детям безграничной искренностью и непосредственностью веселились, участвовали в различных играх, аттракционах, в жаркий летний день поплавали в бассейне, интересно провели время, участвуя в подготовленных для них различных развлекательных программах, поделились своей радостью с окружающими.

Фонд Гейдара Алиева, определивший благотворительность, заботу о подрастающем поколении приоритетными направлениями своей деятельности, в очередной раз подарил детям незабываемый праздник. Каждому ребенку были вручены подарки Фонда Гейдара Алиева. В веселье приняло участие более 200 детей.

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