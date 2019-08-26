Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в мероприятии вынужденных переселенцев в Центре Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 26 августа в Центре Гейдара Алиева состоялось мероприятие с участием группы вынужденных переселенцев.

В мероприятии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, которая отметила с ними свой день рождения.

«У тех, кто здесь собрался, одна мечта – скорейшее восстановление нашей территориальной целостности», - сказал председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев. Председатель комитета рассказал о проводимой в нашей стране работе по решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев.

Затем была представлена концертная программа.

На мероприятие прибыли Первый вице-президент Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева.

Сначала состоялось знакомство с выставкой, организованной в рамках мероприятия.

На мероприятии прозвучали выступления представителей Ходжавендского, Шушинского, Агдамского и Физулинского районов, ансамбля «Шушанын даглары».

Выступившая перед вынужденными переселенцами Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала:

-Уважаемые соотечественники.

Дорогие сестры и братья.

Выражаю вам глубокую признательность за то, что вы пригласили меня на сегодняшнее мероприятие.

Сегодня в мой день рождения мне очень приятно находиться вместе с вами, быть в кругу родных людей.

Уверена, что живущая в сердце каждого из вас мечта является заветной мечтой каждого азербайджанца – чтобы наши земли были освобождены от оккупации, чтобы территориальная целостность Азербайджана была восстановлена и чтобы трехцветный флаг Азербайджана развевался на Карабахской земле.

Передаю каждому из вас свое глубокое уважение, благодарность и любовь. Передаю вам сегодня большое уважение и любовь господина Президента. Как вам известно, уже долгие годы самым приоритетным вопросом нашего государства является улучшение условий жизни вынужденных переселенцев и беженцев. За эти годы в данной сфере было многое сделано. Улучшение условий жизни вынужденных переселенцев, наших дорогих соотечественников, обеспечение их работой, услугами в области образования, медицины и другими услугами являются долгом Азербайджанского государства. Азербайджанское государство добилось огромных успехов на этом пути.

Около шестидесяти тысяч наших соотечественников обеспечены новыми квартирами. В прошлом году 5900 семей беженцев и вынужденных переселенцев были обеспечены новыми домами. В этом году будут сданы в пользование около 6 тысяч новых квартир. В ближайшее время будут завершены работы в жилом поселке «Гобу Парк-2» и улучшатся условия жизни еще 1300 семей вынужденных переселенцев. Но это временно. Так как, еще раз говорю, мы мечтаем о другом. У нас единая мечта – вместе услышать «Карабах шикестеси» на Карабахской земле.

Уверена, что благодаря решительной политике и позиции нашего Президента, государства, с помощью Аллаха мы добьемся этого. Большое спасибо.

Затем была сделана фотография на память.

Поздравив Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с днем рождения, вынужденные переселенцы выразили ей самые добрые пожелания. Они выразили признательность за работу, проводимую государством, в том числе Первым вице-президентом по улучшению условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев, подчеркнули значение проектов, осуществляемых под руководством Мехрибан Алиевой.

Первому вице-президенту была подарена картина «Шушинская крепость».

Отметив, что всегда ощущает внимание беженцев и вынужденных переселенцев, Мехрибан Алиева подчеркнула, что государство и впредь будет рядом с ними.

Все заботы, социальные проблемы более 1 миллиона наших соотечественников, изгнанных из родных краев в результате военной агрессии вооруженных сил Армении против азербайджанских земель, политическое решение конфликта всегда находятся в центре внимания Азербайджанского государства, в этом направлении принимаются последовательные и целенаправленные меры. Для них возводятся современные поселки и жилые комплексы, состоящие из многоэтажных зданий, улучшаются жилищно-бытовые условия беженцев и вынужденных переселенцев, принимаются и успешно реализуются специальные государственные программы по обеспечению их занятости. Первое совещание, проведенное Мехрибан Алиевой в качестве Первого вице-президента, было посвящено вопросу переселения вынужденных переселенцев, проживавших в аварийных и непригодных зданиях в Баку и Сумгайыте, в новые квартиры, и в связи с этим приняты серьезные меры.

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