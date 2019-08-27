В Азербайджанской Армии начались соревнования по ориентированию (ФОТО)

В Азербайджанской Армии начались соревнования по ориентированию. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны.

Согласно приказу министра обороны о проведении спортивных состязаний в Азербайджанской Армии, начались очередные соревнования по ориентированию.

Команды, привлеченные к соревнованиям из различных родов войск и служб, демонстрируют свои способности ориентироваться на местности.

В ходе соревнований военнослужащие также будут состязаться в индивидуальном первенстве.

Следует отметить, что в отличие от прошлогодних соревнований, для более эффективной организации и проведения соревнований в этом году будут применяться электронные чипы, в соответствии с международным стандартам, а результаты, достигнутые в ходе соревнований, будут оцениваться представителями министерства обороны и Федерацией спортивного ориентирования Азербайджана.

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