В Азербайджанской Армии начались соревнования по ориентированию (ФОТО)

27 августа 2019 13:35 (UTC+04:00)

В Азербайджанской Армии начались соревнования по ориентированию. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны.

Согласно приказу министра обороны о проведении спортивных состязаний в Азербайджанской Армии, начались очередные соревнования по ориентированию.
Команды, привлеченные к соревнованиям из различных родов войск и служб, демонстрируют свои способности ориентироваться на местности.
В ходе соревнований военнослужащие также будут состязаться в индивидуальном первенстве.
Следует отметить, что в отличие от прошлогодних соревнований, для более эффективной организации и проведения соревнований в этом году будут применяться электронные чипы, в соответствии с международным стандартам, а результаты, достигнутые в ходе соревнований, будут оцениваться представителями министерства обороны и Федерацией спортивного ориентирования Азербайджана.

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  • В Азербайджанской Армии начались соревнования по ориентированию (ФОТО)
  • В Азербайджанской Армии начались соревнования по ориентированию (ФОТО)
  • В Азербайджанской Армии начались соревнования по ориентированию (ФОТО)
  • В Азербайджанской Армии начались соревнования по ориентированию (ФОТО)
  • В Азербайджанской Армии начались соревнования по ориентированию (ФОТО)
  • В Азербайджанской Армии начались соревнования по ориентированию (ФОТО)
  • В Азербайджанской Армии начались соревнования по ориентированию (ФОТО)
  • В Азербайджанской Армии начались соревнования по ориентированию (ФОТО)
  • В Азербайджанской Армии начались соревнования по ориентированию (ФОТО)
  • В Азербайджанской Армии начались соревнования по ориентированию (ФОТО)
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