Председатель Сената парламента Казахстана поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Председатель Сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева поздравила Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву по случаю ее дня рождения.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемая Мехрибан Ариф гызы!

Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего Дня Рождения.

Ваши высокие профессиональные и человеческие качества, большой управленческий и политический опыт снискали Вам заслуженный авторитет не только в своей стране, но и за ее пределами.

В Казахстане знают и уважают Вас как последовательного сторонника укрепления казахстанско-азербайджанских отношений, основанных на добрых традициях братства и духовного единства.

Высоко ценю доверие и взаимное уважение, сложившиеся между нами.

Убеждена, что при Вашем содействии конструктивное сотрудничество двух стран будет и впредь плодотворно развиваться во благо процветания братских народов.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемая Мехрибан Ариф гызы, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей ответственной деятельности", - говорится в поздравлении.

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