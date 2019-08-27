Президент Республики Татарстан поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву

27 августа 2019 18:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения.

“Уважаемая Мехрибан Арифовна.

Примите самые теплые поздравления по случаю знаменательной даты - дня Вашего рождения.

Активная, многогранная личность, Вы всегда были в гуще общественно-политической жизни родной страны, и закономерно, что эту красивую дату своей биографии Вы встречаете на ответственном посту Первого вице-президента Азербайджана.

Пусть широта знаний и интересов, творческая энергия, стремление созидать во имя процветания республики будут основой Вашей плодотворной государственной деятельности, а Ваш высокий авторитет среди сограждан и поддержка главы Азербайджанского государства помогают в достижении самых больших и благородных целей.

Искренне желаю Вам здоровья и счастья, успехов во всех делах и начинаниях”, - говорится в поздравительном письме.

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