Президент Республики Татарстан поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву

БАКУ/Trend/ - Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения.

“Уважаемая Мехрибан Арифовна.

Примите самые теплые поздравления по случаю знаменательной даты - дня Вашего рождения.

Активная, многогранная личность, Вы всегда были в гуще общественно-политической жизни родной страны, и закономерно, что эту красивую дату своей биографии Вы встречаете на ответственном посту Первого вице-президента Азербайджана.

Пусть широта знаний и интересов, творческая энергия, стремление созидать во имя процветания республики будут основой Вашей плодотворной государственной деятельности, а Ваш высокий авторитет среди сограждан и поддержка главы Азербайджанского государства помогают в достижении самых больших и благородных целей.

Искренне желаю Вам здоровья и счастья, успехов во всех делах и начинаниях”, - говорится в поздравительном письме.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.