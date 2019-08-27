Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

БАКУ/Trend/ - Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Алтынбек Мамаюсупов направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения.

“Уважаемая Мехрибан ханум.

Позвольте от имени коллектива Секретариата Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран и от себя лично сердечно поздравить Вас с Днем рождения.

Желаем оставаться такой же яркой и сильной личностью, здравствовать и наполнять этот мир добротой и любовью.

Пользуясь случаем, хотим выразить нашу искреннюю признательность за поддержку деятельности ТЮРКПА, главной целью которой было и остается жить в добром мире, полном согласии и созидательном сотрудничестве наших стран и народов.

Пусть каждый день Вам посылает мир, гармонию, силу, надежду и радость”, - говорится в поздравительном письме.

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