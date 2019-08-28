Официальный курс маната к мировым валютам на 28 августа

28 августа 2019 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 августа установлен на уровне 1,7 и 1, 8848 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют

28.08.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.8848

1 австралийский доллар

1 AUD

1.1455

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0302

1 белорусский рубль

1 BYN

0.8216

1 бразильский реал

1 BRL

0.4115

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1109

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1400

1 чешская крона

1 CZK

0.0730

100 чилийских песо

100 CLP

0.2353

1 китайский юань

1 CNY

0.2375

1 датская крона

1 DKK

0.2528

1 грузинский лари

1 GEL

0.5797

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2167

1 индийская рупия

1 INR

0.0237

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.0877

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0119

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1756

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7313

1 израильский шекель

1 ILS

0.4825

1 канадский доллар

1 CAD

1.2776

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5952

1 казахский тенге

1 KZT

0.0044

1 киргизский сом

1 KGS

0.0243

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1122

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4037

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0850

1 молдавская лея

1 MDL

0.0952

1 египетский фунт

1 EGP

0.1026

1 норвежская крона

1 NOK

0.1886

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0182

1 польский злотый

1 PLN

0.4305

1 российский рубль

1 RUB

0.0256

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2237

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3321

1 турецкая лира

1 TRY

0.2917

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0541

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1755

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0677

100 японских иен

100 JPY

1.6061

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.0772

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