Али Гасанов: Каждый государственный чиновник должен быть в тесном контакте с народом

28 августа 2019 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Я считаю, что каждый государственный чиновник должен быть в тесном контакте с народом, выслушивать граждан, прилагать усилия для решения проблем с которыми они столкнулись.

Об этом написал на своей странице в Facebook помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, передает в среду Trend.

"Я часто сталкиваюсь с вопросом "Почему вы принимаете каждый запрос на “дружбу” в социальной сети". Ответ очень прост. Я считаю, что каждый государственный чиновник должен быть в тесном контакте с народом, выслушивать граждан, прилагать усилия для решения проблем, с которыми они столкнулись. Как помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам заявляю, что, тонкий, деликатный подход, гибкая и оперативная реакция на проблему, с которой столкнулся любой наш гражданин, на обращения по волнующим его вопросам, независимо от его языка, религии, этнической и политической принадлежности, является одной из важнейших задач, поставленных перед нами главой государства. Чтобы достойно выполнять эту задачу необходимо выслушивать каждого, общаться с ними насколько это возможно. Неоспоримая истина, что социальные медиа-ресурсы, являющиеся одной из новых реальностей глобализирующегося мира, самая удачная платформа для построения диалога тысяч людей, познания духа процессов, идущих в обществе, их анализа (к сожалению, социальные медиа также являются благодатной средой для тиражирования вредных призывов провокационного характера). Поэтому, моя многолетняя активность на этой платформе не должна никого удивлять. Заявляю, что, как помощник Президента, я и в социальных сетях всегда готов выслушивать наших граждан, вносить ясность в волнующие их вопросы», - написал Али Гасанов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Али Гасанов: Заинтересованные круги хотели создать в Азербайджане свою колонию
Политика 22 августа 13:42
Али Гасанов: Развитие азербайджанских СМИ полностью соответствует сегодняшнему экономическому, социальному, политическому и культурному развитию Азербайджана
Политика 22 июля 21:09
Али Гасанов: Уверены, что попытки желающих посеять семена раздора между дружественными азербайджанским и грузинским народами окажутся безрезультатными
Политика 16 июля 19:05
Али Гасанов: Динамично развивающийся современный Азербайджан является шедевром Гейдара Алиева
Политика 12 июля 16:44
Али Гасанов: Безопасность и национальные интересы государства должны быть превыше всего
Политика 3 июля 16:53
Завершился официальный визит в Азербайджан премьер-министра Черногории Душко Марковича
Политика 25 июня 18:52
Лента новостей
Еврокомиссия надеется на заключение нового соглашения с Азербайджаном в ближайшие два месяца
Политика 15:19
В Австралии письмо вековой давности доставят правнучке его автора
Другие страны 15:16
Таджикистан нарастил экспорт электроэнергии
Таджикистан 15:15
Французские предприниматели проявляют интерес к ведению бизнеса в Грузии
Финансы 15:11
Президент Жээнбеков принял исполнительного директора компании «Аль Бавани Ко ЛТД» Фахера Аль Шавафа
Кыргызстан 15:10
Реальный уровень цифровой грамотности граждан Казахстана превысил запланированный показатель (Эксклюзив)
ИКТ 15:00
Глава МВД Франции признал, что власти не заметили назревающего кризиса "желтых жилетов"
Европа 14:59
Авиакомпания "Ижавиа" планирует летать в Баку сразу из 9 городов России
Бизнес 14:59
Туркменистан проводит профилактические работы на газопроводах
Энергетика 14:58