Еврокомиссия надеется на заключение нового соглашения с Азербайджаном в ближайшие два месяца

28 августа 2019 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Европейская комиссия надеется на заключение нового соглашения о партнерстве с Азербайджаном в ближайшие два месяца.

Как сообщает в среду Trend, об этом сообщили информагентству EURACTIV источники в Еврокомиссии.

«Источник явно выразил оптимизм в отношении того, что соглашение все еще возможно в течение срока полномочий Еврокомиссии до первого ноября», - говорится в сообщении.

Как отмечается, следующий раунд переговоров по новому соглашению состоится в сентябре.

Напомним, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодняшний день двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к облегчению доступа азербайджанской продукции к рынкам ЕС.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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