Новый генконсул Ирана в Нахчыване передал МИД патентный документ

БАКУ /Trend/ - Глава Государственного протокольного управления Парвин Мирзазаде принял новоназначенного генерального консула Ирана в Нахчыване Сейида Ахмеда Хусейни, сообщает в среду Trend.

В ходе встречи генконсул передал Мирзазаде патент в связи со своим назначением.

Мирзазаде пожелал Хусейни успехов в дальнейшей работе.

Стороны обсудили братские и добрососедские отношения между Азербайджаном и Ираном.

На встрече присутствовал посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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