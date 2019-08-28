Новый генконсул Ирана в Нахчыване передал МИД патентный документ

28 августа 2019 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава Государственного протокольного управления Парвин Мирзазаде принял новоназначенного генерального консула Ирана в Нахчыване Сейида Ахмеда Хусейни, сообщает в среду Trend.

В ходе встречи генконсул передал Мирзазаде патент в связи со своим назначением.

Мирзазаде пожелал Хусейни успехов в дальнейшей работе.

Стороны обсудили братские и добрососедские отношения между Азербайджаном и Ираном.

На встрече присутствовал посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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