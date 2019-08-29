Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 29 августа повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 29 августа подорожала на 12,9795 маната, составив 2623, 2105 маната, унция серебра - на 0,4228 маната, до 31, 2996 маната, унция платины - на 66,1725 маната, составив 1544, 2375 маната, унция палладия подешевела на 6,851 маната, до 2510, 1775 маната.

Название 29.08.2019 28.08.2019 Золото XAU 2623.2105 2610.2310 Серебро XAG 31.2996 30.8768 Платина XPT 1544.2375 1478.0650 Палладий XPD 2510.1775 2517.0285

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 29 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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