Александр Куприянов: В Азербайджане люди просто совершают дела, а не разбрасываются словами

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане о толерантности говорят мало, но делают много.

Об этом сказал в интервью Trend российский журналист, писатель (псевдоним Александр Купер), главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Иванович Куприянов, который неоднократно посещал Азербайджан.

Александр Куприянов, говоря о своих визитах в Баку, выразил восхищение столицей Азербайджана и добротой людей.

«Так получилось, что в советские времена я бывал в Баку, я ездил от «Комсомольской правды» корреспондентом в командировки. Город Баку для меня всегда был такой южный, слегка бесшабашный. Море рядом. Нравилось, что везде можно было шашлык поесть и выпить. Но каких-то особенностей я, может быть, просто сам тогда не заметил. Спустя почти двадцать лет Полад Бюльбюльоглу, посол, долгие годы проработавший министром культуры Азербайджана, пригласил меня на международную конференцию, посвященную вопросам мультикультурализма. В Азербайджане активно занимаются этой темой. И я тогда был просто поражен - я приехал в совершенно другой город. Это уже был не прибрежный, а какой-то солнечный, светлый город с новыми зданиями. Я подумал, что он похож на Дубаи», - сказал Куприянов.

Российский журналист и писатель рассказал, что в командировках не любит официальных экскурсий, приемов - поэтому во время поездки в Баку, когда у него появилось свободное время, он просто вышел в город: шел по набережной, заходил в кафе, разговаривал с людьми. «Люди остались такие же гостеприимные, все эти таксисты, прохожие, люди в кафе и на набережной. Можно было подойти и заговорить с любым. Еще одна деталь: я жил в прекрасном отеле, но в один из дней там произошел какой-то сбой с электричеством. Ко мне зашел электрик, молодой парень в форме. Я ждал обычного разговора из разряда "нет ли у вас сто грамм налить?". Спрашиваю у него: «Что, парень, как дела?», а он мне отвечает по-английски: «Извините, я Вас не понимаю». Я спросил, на каком языке он общается, он ответил, что на английском. Я был потрясен электриком, обыкновенным молодым рабочим парнем в гостинице, совершенно вежливым, и с очень хорошим знанием английского языка. Ну это так, штрих для полноты картины», - вспоминает он.

Александр Куприянов отметил, что после этой поездки он написал репортаж обо всем увиденном в довольно ироничной манере. «И Полад Бюльбюльоглу показал этот материал в Администрации Президента. Люди оттуда показали этот текст Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой. После чего меня пригласили к Президенту в гости на открытие русской православной церкви. Да, именно так, поскольку Баку - это город, где уживаются разные веры. Во время этой поездки я посетил еще и общину горских евреев в Губе с подачи моих друзей – братьев Юлия и Михаила Гусманов, что тоже добавило определенного колорита. Короче говоря, после визита я написал серию репортажей - они не были туристическими, подобострастными или прославляющими политику партии, правительства, государства. Я назвал эти тексты «ироничными репортажами», такие путевые заметки, они есть до сих пор на сайте нашей газеты vm.ru. За эти репортажи я получил Премию Гейдара Алиева. Лично с ним я не был знаком, но несколько раз присутствовал на совещаниях, которые он проводил. Конечно, Гейдар Алиев был мыслителем. Этого мудрого, спокойного человека мне трудно даже сравнить с кем-то. Конечно, для меня большая честь быть лауреатом такой награды, и что особенно лестно - что выдвинули меня на соискание премии люди из посольства Азербайджана, а не наша редакция – я, честно говоря, об этом даже не знал», - сказал он.

Куприянов также рассказал о своей поездке в Габалу. «Ну, конечно, Габала – это уникальное, удивительное место с уникальной природой. Очень щедрый край на урожай с большим количеством живописных мест. И, конечно, здесь я опять не могу не отметить потрясающих людей, с которыми я там встретился – все они были крайне гостеприимны и душевны. К сожалению, там я был совсем недолго, и с удовольствием бы вернулся в этот край», - сказал он.

Российский журналист и писатель особо отметил традиции мультикультурализма в Азербайджане. «Знаете, когда, скажем так, наши западные партнеры из других стран говорят о толерантности, о том, как поменялся мир – одна история. В Азербайджане об этом говорят мало, но зато много делают. То, что называется таким модным словом «мультикультурализм», там существует в разных видах и ситуациях. Там действительно бок о бок живут люди разных национальностей, более того, разных вер. И они там не просто уживаются, а добрососедствуют, ходят друг к другу в гости, проводят вместе время. Понятно, что есть некий народный, обыденный уровень, а есть государственная политика, которая заложена в основу, это политика мультикультурализма. Много делается по этой части в художественной сфере: выставки, концерты, например, концерты симфонической музыки под открытым небом, это прекрасно. То есть можно увидеть реальные проявления этого смешения культур, в лучшем смысле слова, люди просто совершают дела, а не разбрасываются словами», - сказал он.

Куприянов также рассказал, каким он увидел Азербайджан в эпоху глобальных перемен на международной арене. «Я разговаривал с обыкновенными людьми, не с государственными лицами, а с теми, кто работает, трудится, которые возят людей на машинах, с шоферами, электриками. Есть такое понятие, как нефтедоллар. Азербайджан, как мы знаем, страна, которая производит нефть, добывает ее. И эти вот мужики, с которыми я разговаривал, говорят: «У нас нефтедоллар работает. Он вкладывается. Он в политике ежедневно. Он никуда не ушел». Одна вещь меня поразила: где-то, по-моему, под Габалой, стояли старые дома, люди ковыряли землю, сажали фундук или грецкие орехи. Сносится этот домик, на его месте воздвигается коттедж, человеку дается земля, с обязательством ее возделывать, его бесплатно селят в этот дом, где он получает современные коммуникации, возможность работать. Вот так работают нефтедоллары. Так рассказали мне те обычные люди. Я не пойду в администрацию требовать, чтобы мне показали доходы, меня никто туда и не пустит, да и я не следователь, чтобы этим заниматься, но люди говорят, что средства, которые добывает страна, вкладываются в дело, и это, я считаю, самое важное», - сказал он.

Российский журналист и писатель коснулся и очень непростого информационного времени, которое переживает мир.

"Я имею в виду не только соотношение газетных носителей и электронных СМИ, а время, когда меняются приоритеты, ценности и направления. Мир никогда не будет однополярным, он будет многополярным всегда. Идеи мультикультурализма будут продвигаться. Настоящие идеи, а не некие идеи двойных стандартов. И, конечно, главная задача журналиста – видеть новое, стараться говорить правду и думать о том, что бунты, революции, различные смены, катаклизмы - это не лучший путь человечества. А истинный путь - когда мы можем друг с другом жить, разговаривать, вместе пить чай и есть шашлык, спорить, говорить о разных проблемах, думать о будущем этого мира. Журналисты должны знать, что мы одна медийная семья, мы, журналисты, один клан, если хотите. И от нас в мире тоже многое зависит», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова)

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