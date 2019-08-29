Представители ВВС Турции прибыли в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Летный и инженерно-технический состав Военно-воздушных сил Турции прибыл в Азербайджан для участия в совместных учениях “TurAz Qartalı-2019”, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В целях подготовки к учениям в настоящее время проводится соответствующая работа по размещению личного состава, планированию учений и другим организационным вопросам.

Отметим, что в соответствии с ежегодным планом военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией состоятся совместные летно-тактические учения “TurAz Qartalı-2019”.

В учениях, которые стартуют 2 сентября, примут участие до 30 авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, в том числе самолеты МиГ-29, F-16, Су-25, P-235 “Kasa”, а также вертолеты Ми-35, Ми-17, “Sikorsky” UH-70, CH-47 “Chinook” и ATAK/AH-1W.

В ходе учений будут выполняться задания по планированию совместной деятельности авиационных средств Военно-воздушных сил Азербайджана, Военно-воздушных сил, Военно-морских сил и Сухопутных сил Турции, изучению возможностей взаимодействия и боевого слаживания в ходе операций, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи.

Учения пройдут со 2 по 16 сентября.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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