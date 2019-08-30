Али Гасанов: Угрожать оружием было характерно для правительства ПНФ-Мусават, в котором состоял Али Керимли

БАКУ /Trend/ - Отдельные группы и индивидуумы, считающие себя «оппонентами» власти, чья “политическая деятельность” в социальных сетях состоит из необоснованных, предвзятых утверждений шантажирующего характера. Они не гнушаются самых примитивных, низкопробных методов, для формирования общественного недовольства в стране. Председатель ПНФА Али Керимли вместе со своим окружением пытается связать все негативные явления, происходящие в стране и мире, с азербайджанскими властями и азербайджанским государством. В этом смысле связывать с властью того, кто фотографируется с оружием в руках и рекламирует себя как “смертника во имя идеи”, ничто иное, как продолжение нелепых заявлений.

Об этом на своей странице в Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, сообщает в пятницу Trend.

«Создавать вооруженные отряды, пугать людей оружием, нападать на их дома, избивать и бросать в багажник автомобиля непокорных и другие подобные противоправные действия были характерными явлениями для правительства ПНФ-Мусават, государственным советником которого являлся Али Керимли. Сегодня Азербайджан - правовое государство, и ни один преступник не остается здесь безнаказанным, а невиновных не наказывают. Государство не нуждается в «группе смертников» или в подобных незаконных формированиях, у него есть правоохранительная система, создающая порядок и обеспечивающая соблюдение законов, и суд, восстанавливающий справедливость. Поэтому распространять клевету и вводить в заблуждение общественность для реализации своих политических амбиций не следует. Тот, кто допускает подобные действия, должен понимать и юридическую ответственность за них. Хотелось бы напомнить Али Керимли, что фотографироваться с оружием в руках и делиться этим фото, что он и сделал, - означает подавать другим пример. Если сегодня кто-то повторяет его «героизм», то будет правильнее искать причину этого не в политике властей, а в деяниях ПНФА и его главы. Что касается угроз Али Керимли типа «будьте ответственными», «держите себя в руках», то хотел бы сказать, что ни он, ни те круги, на которые надеется, не могут говорить с азербайджанскими властями на языке угроз. Поэтому возвращаю эти выражения ему со словами: «Али Керимли, не теряй чувство реальности», - написал Али Гасанов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.