Президент Ильхам Алиев поздравил Верховного главу Малайзии

30 августа 2019 19:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Верховному главе Малайзии XVI Абдулле Риаятуддину Аль-Мустафе Билла Шах ибни Султану Хаджи Ахмед Шах аль-Мустаин Биллаху.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Малайзии - Днем независимости.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией и впредь будут развиваться в интересах наших народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Малайзии - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме главы государства.

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