Али Ахмедов: В связи с предстоящими муниципальными выборами в стране наблюдается политическое оживление

БАКУ/Trend/ - В связи с предстоящими муниципальными выборами, в стране наблюдается политическое оживление.

Об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов на встрече с первыми председателями Сабаильской и Хатаинской районных организаций партии, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, значительная часть граждан Азербайджана являются членами ПЕА. Это обусловлено доверием и поддержкой политики Президента.

"У ПЕА около 750 тысяч членов. В Азербайджане ни в одной организации никогда не было столько членов. Мы и далее будем трудиться в направлении усиления работы партии. Но наша сила не только в количестве членов. Также проявляется интеллектуальный, культурный уровень этих людей. В мобилизации членов ПЕА сыграли важную роль первые партийные председатели", - сказал Али Ахмедов.

Он отметил, что в связи с предстоящими выборами в муниципалитет, в стране наблюдается политическое оживление. Вице-премьер добавил, что образовалось новое крыло оппозиции - оппозиция в эмиграции.

"С чувством сожаления хочу отметить, что политические активисты, проявившие свои намерения участия в политических процессах страны, действуют не в Азербайджане, а за границей. Их поведение в связи с политической деятельностью вызывает серьезные вопросы. Неприятная ситуация состоит в том, что группа таких людей может стать инструментом для тех или иных кругов, такая опасность есть", - отметил Али Ахмедов

Он подчеркнул, что общественность Азербайджана должна отреагировать на их неприглядные дела.

Вице-премьер сообщил, что в последнее время определенные круги, используя современные технологии, хотят бросить тень на реалии Азербайджана, озвучиваются клеветнические высказывания.

"Люди должны делать шаги, высказывать свои мнения против пропаганды, построенной на лжи", - подытожил вице-премьер.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан )

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