Али Ахмедов: В связи с предстоящими муниципальными выборами в стране наблюдается политическое оживление

30 августа 2019 18:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с предстоящими муниципальными выборами, в стране наблюдается политическое оживление.

Об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов на встрече с первыми председателями Сабаильской и Хатаинской районных организаций партии, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, значительная часть граждан Азербайджана являются членами ПЕА. Это обусловлено доверием и поддержкой политики Президента.

"У ПЕА около 750 тысяч членов. В Азербайджане ни в одной организации никогда не было столько членов. Мы и далее будем трудиться в направлении усиления работы партии. Но наша сила не только в количестве членов. Также проявляется интеллектуальный, культурный уровень этих людей. В мобилизации членов ПЕА сыграли важную роль первые партийные председатели", - сказал Али Ахмедов.

Он отметил, что в связи с предстоящими выборами в муниципалитет, в стране наблюдается политическое оживление. Вице-премьер добавил, что образовалось новое крыло оппозиции - оппозиция в эмиграции.

"С чувством сожаления хочу отметить, что политические активисты, проявившие свои намерения участия в политических процессах страны, действуют не в Азербайджане, а за границей. Их поведение в связи с политической деятельностью вызывает серьезные вопросы. Неприятная ситуация состоит в том, что группа таких людей может стать инструментом для тех или иных кругов, такая опасность есть", - отметил Али Ахмедов

Он подчеркнул, что общественность Азербайджана должна отреагировать на их неприглядные дела.

Вице-премьер сообщил, что в последнее время определенные круги, используя современные технологии, хотят бросить тень на реалии Азербайджана, озвучиваются клеветнические высказывания.

"Люди должны делать шаги, высказывать свои мнения против пропаганды, построенной на лжи", - подытожил вице-премьер.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Али Ахмедов: Грязной пропагандой радикальная оппозиция льет воду на мельницу врага
Политика 28 августа 12:49
Али Ахмедов: Оппозиция годами пытается прикрыть свою безуспешность якобы "недемократическими" выборами
Политика 27 августа 09:59
Али Ахмедов: Правительство Азербайджана делает большую работу для настоящего и будущего молодежи
Политика 24 августа 14:17
В правящей партии "Ени Азербайджан" проведено совещание (ФОТО)
Политика 23 августа 18:58
В результате деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Азербайджан достиг больших успехов - Али Ахмедов
Политика 22 августа 19:02
Али Ахмедов: Азербайджан никогда не был таким сильным, могущественным, величественным и современным, как сегодня
Политика 22 августа 17:45
Лента новостей
ТОП 5 стран-импортеров азербайджанской ненефтяной продукции
Бизнес 19:22
Выросли продажи на портале Azexport
Бизнес 19:20
Азеришыг: Электрические счетчики установлены на объектах 2800 предпринимателей
Энергетика 19:14
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Кыргызстана
Политика 19:06
Президент Ильхам Алиев поздравил Верховного главу Малайзии
Политика 19:03
Вклады населения Азербайджана в банках увеличились
Экономика 18:34
Али Гасанов: Грозить оружием было характерно для правительства ПНФ-Мусават, в котором состоял Али Керимли
Политика 18:19
Россия и Индия могут заняться совместной разработкой шельфа Арктики
Россия 17:56
На заводе по переработке семян в Агджабеди ведутся заключительные работы
Экономика 17:52