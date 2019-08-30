В столице Азербайджана отмечается праздник Победы Турции

БАКУ/Trend/ - В посольстве Турции в Баку отмечается праздник Победы.

Как сообщает в пятницу Trend, в церемонии приняли участие помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, министр обороны Закир Гасанов, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, представители дипломатического корпуса, другие политические и общественные деятели.

Озорал прочитал поздравительное письмо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю 30 августа - праздника Победы.

Отметим, что праздник Победы знаменует собой пресечение планов раздела Османского государства между странами-оккупантами после его поражения в Первой мировой войне.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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