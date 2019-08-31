Инфографика МИД Азербайджана об оккупации Губадлинского района

31 августа 2019 09:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана подготовил инфографику в связи с 26-й годовщиной оккупации Губадлинского района, сообщает в субботу Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Trend представляет ее вниманию читателей.

Отметим, что Губадлинский район площадью 802 квадратных километра и населением около 30 тысяч человек, проживавших в 94 населенных пунктах, был оккупирован армянскими военными формированиями 31 августа 1993 года. При обороне района геройски погибли 283 добровольца, семь из них были удостоены высокого звания Национального героя Азербайджана. Бесчинства армянских вооруженных формирований коснулись фактически каждой семьи. Люди, оставшиеся в живых, чудом спасшиеся от агрессора, ныне размещены в 47 районах Азербайджана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Инфографика МИД Азербайджана об оккупации Губадлинского района
  • Инфографика МИД Азербайджана об оккупации Губадлинского района
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