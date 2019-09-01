В Отдельной общевойсковой армии проведено первенство по ориентированию (ВИДЕО, ФОТО)

1 сентября 2019 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проведено первенство по ориентированию среди военнослужащих войск Нахчыванского гарнизона, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В первенстве приняли участие 60 военнослужащих из 15 команд. Согласно условиям первенства, прошедшего в напряженной обстановке, военнослужащие обнаружили 10 точек на дистанции 8 км. Целью проведения соревнования являлись совершенствование навыков военнослужащих по ориентированию с использованием компасов и карт, проверка их выносливости и выявление самых способных спортсменов.

В командном зачете первенства по ориентированию среди военнослужащих войск Нахчыванского гарнизона команда соединения специального назначения заняла первое место, команда танковой воинской части – второе, команда Отдельной оперативной бригады «Нахчыван» Внутренних войск – третье места. В личном зачете военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы солдат Махир Ибрагимов занял первое место, гизирь Кямран Мустафазаде – второе, гизирь Мохаммад Рустамов – третье места.

Командование Отдельной общевойсковой армии наградило спортсменов и команд, утвердившихся в первой тройке.

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  • В Отдельной общевойсковой армии проведено первенство по ориентированию (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Отдельной общевойсковой армии проведено первенство по ориентированию (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Отдельной общевойсковой армии проведено первенство по ориентированию (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Отдельной общевойсковой армии проведено первенство по ориентированию (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Отдельной общевойсковой армии проведено первенство по ориентированию (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Отдельной общевойсковой армии проведено первенство по ориентированию (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Отдельной общевойсковой армии проведено первенство по ориентированию (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Отдельной общевойсковой армии проведено первенство по ориентированию (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Отдельной общевойсковой армии проведено первенство по ориентированию (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Отдельной общевойсковой армии проведено первенство по ориентированию (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Отдельной общевойсковой армии проведено первенство по ориентированию (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Отдельной общевойсковой армии проведено первенство по ориентированию (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Отдельной общевойсковой армии проведено первенство по ориентированию (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Отдельной общевойсковой армии проведено первенство по ориентированию (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Отдельной общевойсковой армии проведено первенство по ориентированию (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Отдельной общевойсковой армии проведено первенство по ориентированию (ВИДЕО, ФОТО)
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