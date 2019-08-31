Президент Ильхам Алиев поздравил главу Вьетнама (версия 2)

31 августа 2019 17:05 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 15.31)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Вьетнама Нгуена Фу Чонга с национальным праздником страны – Днем независимости, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Социалистической Республики Вьетнам – Дня независимости.

Азербайджан и Вьетнам связывают добрые отношения. Дружеские связи между нашими странами и народами, наше сотрудничество в ряде сфер, представляющих взаимный интерес, имеют богатые традиции.

Верю, что нынешний высокий уровень наших межгосударственных отношений и впредь будет важной основой для совместной плодотворной деятельности во всех сферах.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Вьетнама – постоянного мира и благосостояния", - говорится в послании главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Вьетнама
Политика 15:31
Президент Ильхам Алиев направил поздравление узбекскому коллеге
Политика 15:29
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Словакии
Политика 15:21
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Кыргызстана
Политика 30 августа 19:06
Президент Ильхам Алиев поздравил Верховного главу Малайзии
Политика 30 августа 19:03
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу
Политика 28 августа 18:47
Лента новостей
Азербайджанская компания откроет новый цех по производству сыра
Бизнес 17:25
В Грузии построена еще одна птицефабрика
Финансы 17:22
Азербайджанский певец признан лучшим в Узбекистане (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 17:15
Азербайджанская птицеводческая фабрика увеличит экспорт яиц в Афганистан
Бизнес 16:35
При поддержке Фонда Гейдара Алиева продолжается Азербайджанский фестиваль винограда и вина (ВИДЕО)
Общество 16:24
Узбекистан заключил меморандум с китайскими компаниями в области ВИЭ
Энергетика 16:17
В Кутаиси откроется завод по производству металлоизделий
Финансы 16:02
Объем депозитов в Азербайджане вырос
Финансы 15:54
В Грузии обсудили новую сельхозстратегию до 2028 г.
Финансы 15:43