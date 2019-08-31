Президент Ильхам Алиев поздравил главу Вьетнама (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Вьетнама Нгуена Фу Чонга с национальным праздником страны – Днем независимости, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Социалистической Республики Вьетнам – Дня независимости.

Азербайджан и Вьетнам связывают добрые отношения. Дружеские связи между нашими странами и народами, наше сотрудничество в ряде сфер, представляющих взаимный интерес, имеют богатые традиции.

Верю, что нынешний высокий уровень наших межгосударственных отношений и впредь будет важной основой для совместной плодотворной деятельности во всех сферах.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Вьетнама – постоянного мира и благосостояния", - говорится в послании главы государства.

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