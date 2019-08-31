Президент Ильхам Алиев направил поздравление узбекскому коллеге (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в связи с национальным праздником страны – Днем независимости, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Республики Узбекистан – Днем независимости.

Важные изменения, происходящие в общественно-политической жизни братского Узбекистана, успехи, достигнутые в социально-экономической сфере, рост с каждым днем международного авторитета страны радуют нас.

Верю, что дальнейшее укрепление азербайджано-узбекских межгосударственных отношений и стратегического партнерства, углубление в двустороннем и многостороннем порядке нашего сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержке, и впредь будут вносить вклад в благосостояние наших народов.

Уважаемый Шавкат Миромонович, в столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Узбекистана – постоянного мира и процветания", - говорится в послании главы государства.

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