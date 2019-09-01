Проведено культурно-массовое мероприятие для участников учений “Eternity-2019” (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Армейский идеологический и культурный центр имени Ази Асланова совместно с Главным управлением культуры города Баку организовали концертную программу для военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии, которые примут участие в учениях “Eternity-2019”, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе мероприятия были исполнены азербайджанские народные песни, военные марши, различные зарубежные мелодии, а также представлены разнообразные танцы.

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