Антиазербайджанская деятельность эмигрантской оппозиции несомненно потерпит крах — Али Ахмедов

БАКУ/Trend/ - Нехватка у оппозиции легитимных ресурсов реализации властных притязаний и крайняя неразборчивость в методах и средствах, приводит к тому, что она становится опасным и в то же время нежелательным участником политического процесса. История знает множество примеров, когда в тех или иных странах, оппозиционные силы по этим причинам, скатывались к политическому радикализму, превращались в революционные движения, в радикальные религиозные группировки, анархические и даже террористические организации. Те, кто пытается оправдать такое нехваткой демократии в стране абсолютно неискренни.

Об этом написал в своей статье «Эмигрантская оппозиция - служба или измена родине» вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, передает в понедельник Trend.

Он отмечает, что попытки выдавать нехватку общественной поддержки за нехватку демократии не новы.

«Это не только превратилось в привычку, но и возводится в ранг политической тактики. Эмигрантская оппозиция - одна из широко распространенных форм радикально искаженной сущности и методов политического поведения (или борьбы) оппозиции . Главная ее опасность - выступление в роли проверенного инструмента вмешательства извне во внутренние политические процессы страны. По существу, эмигрантская оппозиция и пресловутая пятая колонна две стороны медали: обе играют роль представителей внешних интересов во внутренних политических процессах, даже оказывают посреднические услуги для осуществления этих интересов. В конце XIX – начале XX веков, во времена когда против Османской империи строились коварные планы, немалую роль в последующей горькой судьбе империи сыграла турецкая оппозиция скрывающаяся в странах Европы. Также можно привести факты из истории других стран об управлении эмигрантской оппозицией спецслужбами зарубежных стран, и эти факты всем известны.

К сожалению, определенную часть азербайджанской оппозиции представляет эмигрантская оппозиция. С одной стороны у нее нет возможностей ( и желания) для выражения интересов населения Азербайджана, а с другой, слишком велика опасность того, что она легко, а может и охотно попасть под влияние внешних кругов.

Во-первых, у эмигрантской оппозиции нет никаких шансов избежать влияния органов спецслужб стран, где они нашли убежище, и по этой причине обречены на деятельности под влиянием последних. С другой стороны она абсолютно беззащитная мишень для заинтересованных сторон, как говорится, легкая добыча. С этой точки зрения, всегда существует опасность, что она может подвергнуться влиянию иностранных спецслужб. Однако, добровольное желание эмигрантской оппозиции пойти навстречу зарубежным спецслужбам вовсе не исключается", - считает Али Ахмедов.

Он подчеркнул, что политическая риторика и методы действия эмигрантской оппозиции Азербайджана говорят о высокой вероятности попадания ее под влияние внешних заинтересованных сил.

"Формирование и деятельность азербайджанской эмигрантской оппозиции идеально вписываются в классическую схему групп, игравших эту роль в разных странах, что подтверждают исторические параллели.

Самым простым доказательством сказанного является скопление в зарубежных странах в качестве политических эмигрантов неудачливых представителей оппозиции, готовых пойти против национальных интересов. Известны факты когда их использовали так или иначе против Азербайджана. Основная опасность эмигрантской оппозиции и соответственно нежелательность заключается в ее превращение в орудие уже не против власти, но против государства. Основная цель кампании тотальной лжи и клеветы, самых неудачных сравнений, призывов населения страны к неповиновению, даже к незаконным действиям, является азербайджанское государство, его стабильность и благополучие, авторитет, экономические и геополитические интересы Азербайджана. В корне их поступков и деяний вовсе не национальные интересы или выгода хоть части общества, а интересы внешних сил, которые финансируют и взамен управляют эмигрантской оппозицией. Сколько бы ни пытайся прикрыться «служением родине», таким поступкам есть лишь одно название – измена родине.

В азербайджанском обществе все хорошо понимают это и потому антиазербайджанская, антинациональная деятельность эмигрантской оппозиции потерпит крах, получив жесткий отпор людей", - написал вице-премьер.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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