В составы ряда комиссий в Азербайджане внесены изменения

2 сентября 2019 18:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об изменении указа "Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по охране государственной тайны при Президенте Азербайджана и о составе Межведомственной комиссии по охране государственной тайны при Президенте Азербайджана" № 224 от 9 декабря 1999 года, об изменении распоряжений "О назначении членов Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджана" № 196 от 21 апреля 2004 года, "Об утверждении нового состава Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств" № 429 от 6 августа 2009 года, "Об утверждении нового состава Государственной комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана" № 1792 от 19 февраля 2016 года и "О создании Организационного комитета по проведению в 2020 году в Баку 4 матчей (трех групповых и одного четвертьфинала) чемпионата Европы по футболу" № 2331 от 9 сентября 2016 года.

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