Николай Патрушев 4 сентября проведет в Баку консультации РФ-Азербайджан по безопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 4 сентября посетит Азербайджан, где проведет российско-азербайджанские консультации по безопасности, сообщили во вторник в пресс-службе аппарата Совбеза России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"4 сентября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит Азербайджанскую Республику. В Баку Патрушев проведет российско-азербайджанские консультации по безопасности с секретарем Совета безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым и представителями ряда министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в ТАСС.

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