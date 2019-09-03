Николай Патрушев 4 сентября проведет в Баку консультации РФ-Азербайджан по безопасности

3 сентября 2019 11:20 (UTC+04:00)

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 4 сентября посетит Азербайджан, где проведет российско-азербайджанские консультации по безопасности, сообщили во вторник в пресс-службе аппарата Совбеза России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"4 сентября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит Азербайджанскую Республику. В Баку Патрушев проведет российско-азербайджанские консультации по безопасности с секретарем Совета безопасности Азербайджана Рамилем Усубовым и представителями ряда министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в ТАСС.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В июле Турцию посетили свыше одного миллиона туристов из России
Турция 11:08
Азербайджан вошел в ТОП-5 по въездному туризму в Россию
Туризм 11:04
Словакия завершает работу по открытию посольства в Азербайджане - глава МИД
Политика 10:37
Узбекская авиакомпания закупит три самолета у России
Бизнес 09:39
Голландские компании проявляют коммерческий интерес к агросектору Азербайджана - министерство (Эксклюзив)
Бизнес 08:00
Азербайджанская компания расширит экспорт муки в соседние страны
Бизнес 2 сентября 17:41
Лента новостей
В Азербайджане пройдет пробный экзамен для приема на госслужбу
Общество 11:41
Турция может создать зону безопасности в Сирии без участия США – минобороны
Турция 11:41
Грузинская продукция будет защищена в Швейцарии
Бизнес 11:36
В Иране торговля через VPN составляет несколько триллион риалов - министр
Экономика 11:30
МИД Великобритании считает, что парламент страны сбивает ЕС с толку в отношении Brexit
Другие страны 11:27
Минобороны Турции о военных операциях на севере Ирака
Турция 11:25
Звезды российского шоу-бизнеса на премьере фильма "Жара" (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 11:23
Глава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра
Грузия 11:23
Одна из областей Узбекистана подписала меморандум с британской «Ernst & Young»
Бизнес 11:23