К учениям “TurAz Qartalı - 2019” привлечены боевые вертолеты (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня продолжились совместные летно-тактические учения Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции “TurAz Qartalı - 2019”, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В учениях задействованы вертолеты Ми-35, Ми-17, “Sikorsky” UH-70, CH-47 “Chinook” и ATAK/AH-1W.

Отметим, что в соответствии с ежегодным планом военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией 2 сентября начались совместные летно-тактические учения “TurAz Qartalı-2019” с участием военно-воздушных сил двух стран.

В учениях участвует до 30 авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, в том числе самолеты МиГ-29, F-16, Су-25, P-235 “Kasa”, а также вертолеты Ми-35, Ми-17, “Sikorsky” UH-70, CH-47 “Chinook” и ATAK/AH-1W.

В ходе учений будут выполняться задания по планированию совместной деятельности авиационных средств Военно-воздушных сил Азербайджана, Военно-воздушных сил, Военно-морских сил и Сухопутных сил Турции, изучению возможностей взаимодействия и боевого слаживания в ходе операций, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи.

Учения продолжатся до 16 сентября.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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