ПЕА возобновляет традиционные пресс-конференции

БАКУ/Trend/ - Исполнительный секретариат правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) принял решение о возобновлении традиционных пресс-конференций, которые раньше систематически проводились в штаб-квартире партии.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПЕА, целью этого решения является давать гражданам Азербайджана достоверную, оперативную и полную информацию об успехах внутренней и внешней политики Президента Ильхама Алиева, масштабных реформах, охватывающих все сферы жизни общества, целенаправленных мерах в направлении дальнейшего роста социального благосостояния населения.

Так, предусматривается проведение в Исполнительном секретариате ПЕА пресс-конференции с участием руководителей всех государственных и правительственных структур.

Первая пресс-конференция будет проведена 10 сентября при участии министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева.

(Автор: Илаха Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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