Али Гасанов: История указала вам ваше место за попытку ее сфальсифицировать

3 сентября 2019 17:31 (UTC+04:00)

Али Гасанов: История указала вам ваше место за попытку ее сфальсифицировать

БАКУ/Trend/ - Али Керимли в последнее время, искажая нашу новую историю, начал выдвигать претензии по поводу того, что семь районов Азербайджана были якобы оккупированы после прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева. Живые свидетели тех лет все еще имеют значительный вес в демографическом балансе Азербайджана и хорошо помнят, что Нагорный Карабах и семь прилегающих районов были оккупированы до того, как президентом Азербайджана официально был избран Гейдар Алиев. Последний оккупированный район Азербайджана - Зангилан был захвачен армянскими вооруженными соединениями в октябре 1993 года. В то время легитимным президентом Азербайджана являлся Абульфаз Эльчибей.

Об этом на своей странице в Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, сообщает во вторник Тrend.

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