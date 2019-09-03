Эльмар Мамедъяров: Последние заявления руководства Армении способствуют росту напряженности в регионе

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Великобритании в Азербайджане Джеймса Лайла Шарпа.
Как передает во вторник Trend со ссылкой на министерство, Мамедъяров поздравил гостя по случаю назначения послом в Азербайджане и пожелал ему успехов в предстоящей деятельности. Посол передал министру копию верительной грамоты.
В ходе встречи было обсуждено текущее состояние двусторонних отношений и стороны выразили удовлетворение достижениями в энергетической, политической, экономической и других сферах сотрудничества между двумя государствами.
Шарп сообщил, что очень доволен своим назначением послом в Азербайджан и за время своей дипломатической деятельности приложит все усилия для развития связей между двумя странами.
Далее, проинформировав посла о текущем состоянии переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-карабахского конфликта, министр привлек внимание Шарпа к тому, что последние заявления руководства Армении способствуют росту напряженности в регионе и вредят переговорному процессу.
В ходе встречи был проведен обмен мнениями по ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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